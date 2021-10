Servizi, nuova vita per lo 007 Mancini. Insegna "Segreti di Stato" a Pavia

Torna d'attualità il nome di Marco Mancini, l'ex 007 travolto dallo scoop di Report. Il dirigente dei Servizi segreti venne filmato nel parcheggio di un autogrill a Fiano Romano, mentre discuteva con Matteo Renzi. In seguito allo scandalo scelse di andare in pensione anticipata. Era diventato, - si legge sul Fatto Quotidiano - "una figura troppo ingombrante" al Dis, il Dipartimento per le informazioni e la sicurezza che coordina Aisi (ex Sisde) e Aise (ex Sismi). Incontrava Renzi come anche Matteo Salvini e tanti altri. Da qui la decisione di cambiare vita, adesso tiene un seminario presso l'università di Pavia, su invito di Alessandro Venturi, presidente del San Matteo in quota Lega.

Marco Mancini è stato scelto - prosegue il Fatto - come docente unico di un seminario di quattro ore per gli studenti di Diritto amministrativo e Diritto pubblico comparato. Tema: "il segreto di Stato". Mancini è un’autorità sul tema Oltre trent’anni di intelligence , rapporti consolidati in mezzo mondo e due arresti (nel 2006) seguiti da processi bloccati proprio dal segreto di Stato. Quello per lo spionaggio della Telecom di Marco Tronchetti Provera e quello per il sequestro Cia a Milano dell’imam Abu Omar, tutti e due costati cari a suoi colleghi mentre per lui, e per altri, lo scudo eretto dalla presidenza del Consiglio impedì di andare fino in fondo.