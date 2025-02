Shakira in ospedale per un malore: sospeso il concerto a Lima. Ecco come sta la popstar colombiana

Shakira è stata ricoverata in ospedale per un problema addominale ma ora sta bene. La popstar promette di recuperare la data saltata a Lima

Shakira è stata ricoverata in ospedale e sui social si è vista costretta ad annunciare l'annullamento del concerto a Lima in programma il 16 febbraio: “Mi dispiace informarvi che ieri sera (sabato) mi sono dovuta recare al pronto soccorso per un problema addominale e attualmente sono ricoverata in ospedale. I dottori che mi hanno in cura hanno comunicato che non sono in condizioni sufficientemente buone per esibirmi questa sera. Sono molto dispiaciuta di non poter salire sul palco oggi. Non vedevo l’ora di riunirmi ai miei incredibili fan qui in Perù".

Shakira è impegnata nel suo tour mondiale iniziato solo pochi giorni fa a Rio De Janerio dopo la vittoria ai Grammy come miglior album pop latino. "Spero di essere dimessa domani così potrò tornare a esibirmi", spiega la popstar colombiana confermando che la data cancellata a Lima verrà recuperata - Il mio team e i promoter stanno già lavorando a una nuova data da comunicarvi. Grazie per la comprensione, vi amo tutti”. Come riporta IlSole24Ore, Shakira poche era fa è stata dimessa dall'ospedale e all'uscita ha trovato una folla di fan per sostenerla.