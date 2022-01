Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano

Berlusconi ricoverato da giovedi' al San Raffaele

Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele da giovedì scorso. Secondo quanto ha appreso l'ANSA, il leader di Forza Italia e' arrivato nell'ospedale milanese nel pomeriggio del 20 gennaio.

Berlusconi e' stato sottoposto a una serie di controlli di routine. L'ex premier si trova come sempre nel padiglione Diamante, dove e' già stato in occasione dei ricoveri per il Covid dello scorso anno e per l'operazione al cuore del 2016. Davanti all'ingresso sono parcheggiate la sua auto e quella della scorta, oltre ad una macchina dei Carabinieri. Da questa mattina un gruppo di telecamere e giornalisti e' appostato davanti al padiglione.

"Il Presidente Silvio Berlusconi si trova da questa mattina all'ospedale San Raffaele e si sta sottoponendo ai controlli clinici periodici, programmati da tempo inseriti in un protocollo standard": e' quanto comunica in una nota il primaro del San Raffaele Alberto Zangrillo. "Proprio per la contemporaneita' tra la scadenza dei controlli e il delicato momento politico, il Presidente Berlusconi ha deciso di recarsi oggi al San Raffaele solo dopo aver comunicato le sue intenzioni rispetto alla candidatura per la Presidenza della Repubblica", prosegue la nota.

Quirinale, Ronzulli: Berlusconi ha scritto altra pagina storia

A 24 ore dal ritiro per la corsa al Colle all’interno di Forza Italia si tira il bilancio: "Il Presidente Berlusconi, da vero statista, ha scritto un'altra pagina fondamentale della storia italiana. Adesso il centrodestra dovrà proporre un nome altrettanto adatto a rappresentare l'Italia nel mondo e il governo Draghi deve andare avanti per garantire continuità alla sua azione”, ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ai microfoni del Tg2.

Quirinale: Salvini, ora rosa uomini e donne di profilo

"Dopo la straordinaria generosita' di Silvio Berlusconi, il centrodestra e' al lavoro nella certezza che - nell'interesse del Paese - da sinistra non ci saranno No o veti incrociati come avvenuto fino a ieri. Siamo pronti a proporre donne e uomini di altissimo profilo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

