Renzi: “Draghi al Quirinale o al governo. Ricciardi non ha nessuna possibilità

Quirinale: Renzi, siamo a grandi finte, non escludo Draghi al Colle

"Io non escludo Draghi. Casini e Casellati nomi forti ma al momento è tutta tattica, credo che sapremo qualcosa in più martedì". E' questo il ragionamento del leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo a 'Mezz'ora in più' su Rai3.

Quirinale: Renzi e l'effetto Palio, prima di martedi' succede poco

Le schermaglie, la girandola di incontri, le rose, i candidati di bandiera. Tutta la dinamica che puntualmente si sviluppa a ogni elezione per il Quirinale, Matteo Renzi lo contestualizza con le regole previste dalla Costituzione e con un esempio molto piu' concreto: "E' come al Palio, quando ci si deve aggiustare ai canapi alla linea di partenza...". Il leader Iv in sostanza invita a non drammatizzare troppo il lavorio che sembra faticare a prendere quota e azzarda una previsione sul timing: "Io riunisco i 'grandi elettori' di Italia viva domani alle 9 e poi ci sara' un'altra riunione, secondo me piu' interessante, martedi' sera. Perche' prima di allora secondo me succede poco...". In altre parole secondo Renzi "da questa ammuina fino a martedi' nulla verra' fuori" cioe' ora "e' tutta tattica".

"Al momento tutta tattica, si capirà qualcosa martedì. Ad ora ci sono una dozzina di nomi possibili" @matteorenzi #Renzi #Quirinale22 pic.twitter.com/73Bb80cBeI — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) January 23, 2022

Quirinale, Renzi: Riccardi non ha alcuna possibilità

"Andrea Riccardi non ha nessun possibilita' di fare il Presidente della Repubblica", ha commentato Renzi, sul nome che potrebbe mettere d'accordo M5s, Pd e LeU, pur riconoscendo il profilo di livello del nome cui sta pensando il centrosinistra per l'elezione del Presidente della Repubblica, sia pure come candidato 'di bandiera'. Veste questa, annota ancora il leader Iv, "con la quale vai sui giornali ma non a fare il Presidente della Repubblica".

