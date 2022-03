Siracusa, donna uccisa a Lentini: accoltellata in casa

Lentini, donna accoltellata in casa

Si sono conclusi da poco gli interrogatori fatti durante la notte al marito e al figlio diciannovenne della donna uccisa ieri sera in via Ronchi, a Lentini, in provincia di Siracusa. La donna, secondo quanto emerso dall'ispezione cadaverica, sarebbe stata uccisa con un colpo di coltello alla gola.

Gli inquirenti hanno sentito anche i vicini di casa della coppia e, al momento, sembra esclusa l'ipotesi del suicidio, a cui aveva fatto riferimento il marito della vittima, dopo aver segnalato l'accaduto ieri sera telefonando alla polizia. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per capire le ragioni dell’uccisione della donna di 45 anni, originaria del Marocco.

È stato interrogato per tutta la notte il consorte, di nazionalità italiana, che si trova negli uffici del commissariato di polizia di Lentini per chiarire la sua posizione. L’indagine è coordinata dal pm della procura di Siracusa, Gaetano Bono e ha previsto il coinvolgimento di parenti, conoscenti e amici della coppia per sapere se, di recente, marito e moglie avessero avuto dei contrasti o se erano frequenti delle liti.

