Carburanti: il prezzo che sale, il dubbio sugli "speculatori" e 3 domande...

Carburanti, il prezzo di benzina e gasolio

I mercati sono i "luoghi" dove è possibile acquistare o vendere strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, quote di fondi ecc.).I mercati finanziari non sono più luoghi fisici ma piattaforme informatiche ("sedi di negoziazione") dove si "incrociano" le proposte di acquisto e di vendita di strumenti finanziari immesse nel sistema telematicamente. (I mercati finanziari (consob.it)) compresi merci ecc.

Quanti rally abbiamo visto da quando sono state istituite le borse valori? Anche in questo periodo assistiamo a negoziazioni sia su titoli sia su merci con costanti rovesci. Faccio un esempio che ci tocca da vicino: l’11 luglio 2008 al NYMEX la quotazione del petrolio raggiungeva il record di 147,27 dollari al barile; nell’aprile 2020 il prezzo del greggio ha subito un tracollo che non si era mai visto; la sua quotazione ha raggiunto il prezzo di -40 dollari (MENO QUARANTA DOLLARI) il barile, quasi di due anni dopo si è visto un nuovo rialzo della quotazione a $ 129,41 precisamente l’8 marzo 2022. Avendo quattro date a disposizione desidero esporre i prezzi per l’autotrazione alla pompa con i relativi prezzi del petrolio:

mese anno benzina gasolio petrolio dollari

aprile 2008 1,4136 1,3968 147,27

marzo 2020 1,486 1,378 -40,00

luglio 2020 1.403 1,289 40,53

marzo 2022 2,010 1,910 129,41

(mentre scrivo il prezzo è di 107 $ il barile).

CARBURANTI, SALE IL PREZZO DI BENZINA E GASOLIO: 3 DOMANDE

Le tre domande che nascono spontanee sono:

1. le Autorità preposte al controllo ed alla legittimazione dei prezzi possono darci informazione in merito?

2. Qual è il meccanismo di questo calcolo dei prezzi che non pare congruente?

3. La velocità con la quale i prezzi dei carburanti sono aumentati saranno così rapidi anche quando caleranno?

Come sempre ci fidiamo dello Stato, ma rimane il dubbio che gli “speculatori” siano sempre presenti.

