Atlantia, presentati oggi all’Investor Day i risultati 2021

Gli scatti d'Affari

Atlantia, previsti € 5,1 mld di investimenti tra 2022-24

Oggi alle ore 10 si è tenuto l’Investor Day di Atlantia, durante il quale sono stati presentati alla comunità finanziaria i risultati 2021 e le principali guidance al 2024. Il 2021 è stato un anno di profonda trasformazione per il Gruppo, connotato da scelte strategiche e da una significativa revisione di attività e obiettivi di medio e lungo termine. Atlantia rinnova il suo impegno al successo sostenibile, integrando la sostenibilità nel business. Le previsioni finanziarie nel periodo 2022-2024 stimano un miglioramento rispetto ai risultati 2021 sulla base della valutazione di un traffico in crescita, con recupero rispetto alla situazione precedente alla pandemia Covid-19. In particolare, si prevede un traffico autostradale in crescita del 5% medio annuo rispetto al 2021 e un traffico aeroportuale in forte recupero con un ritorno ai livelli del 2019 nel 2025. Sulla base di tali previsioni e in ipotesi di perimetro costante, il Gruppo prevede di investire 5,1 miliardi di euro nel periodo 2022-2024: ciò accompagnato da ricavi in crescita a 7,7 miliardi di euro ed EBITDA sempre in crescita a 5,1 miliardi di euro al 2024. Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità, si confermano i target 2023 di riduzione del 20% delle emissioni dirette di C02 rispetto al 2019 (in linea con l’obiettivo di zero emissioni dirette nette entro il 2040) e di aumento della presenza femminile nelle posizioni di middle e senior management.