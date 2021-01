Siracusa, "Lo faccio per il loro futuro". Padre gambizza il pusher dei figli

Un padre di 38 anni di Siracusa ha deciso di intervenire in prima persona per salvaguardare il futuro dei propri figli. L'uomo è andato dal vicino di casa e gli ha sparato alle gambe: "Tu sai perchè, - si legge sul Quotidiano Nazionale - questo è per i miei figli" sono state le sue parole, prima di gambizzare il suo vicino che sospettava fosse il pusher di droga dei figli. La vittima è un ambulante di 53 anni.

A smascherare l'agguato le immagini delle telecamere di sicurezza che hanno immortalato la sua fuga in sella ad uno scooter: messo alle strette ha ammesso la sua responsabilità. L'arma usata, una calibro 380, è stata gettata nelle acque della Baia di Santa Panagia. L'accusa per lui è di lesioni e detenzioni di arma. Il commerciante ha precedenti penali, e nel giugno scorso è stato arrestato per spaccio di droga con un blitz scattato in un appartamento della palazzina. Le forze dell'ordine trovarono in casa un ragazzino di 14 anni, che era proprio il figlio dell'aggressore.