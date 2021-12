Spagna, preti pedofili: 1237 abusi. Il Papa chiede subito una maxi inchiesta

Spagna, preti pedofili: il Papa vuole la verità, si apre il caso

In Spagna è scoppiato il caso dei preti pedofili. Un'indagine durata anni da parte del quotidiano El Pais ha portato, attraverso un lavoro minuzioso, ad accertare 251 casi di abusi su minori da parte di membri della Chiesa, avvenuti tra il 1943 e il 2018. Il dossier - si legge su Repubblica - è stato consegnato al Papa durante la sua ultima missione dello scorso dicembre in Grecia e a Cipro. La risposta di Francesco è stata quasi immediata: ha trasmesso la documentazione alla Congregazione per la Dottrina della fede, incaricata di coordinare le indagini su tutti i casi di pedofilia nel mondo cattolico. I 251 casi indicati dal quotidiano, sommati a quelli che si conoscevano fino ad ora, portano a una cifra totale di 602, ciascuno con riferimento diretto a un religioso coinvolto, per 1.237 vittime. Un numero destinato probabilmente a moltiplicarsi: potrebbero essere alcune migliaia .

Le storie - prosegue Repubblica - vengono verificate, una ad una, e inserite nel dossier una volta raccolti elementi sufficienti a indicarne la veridicità. Cosa che spesso accade con relativa facilità, perché in molti istituti religiosi gli abusi e le violenze, troppo a lungo insabbiati, erano un secreto a voces: tutti ne conoscevano l’esistenza ma nessuno faceva niente per fermarli. Gesti che potrebbero provocare un terremoto nella Chiesa spagnola, visto l’impressionante numero di prelati coinvolti nell’insabbiamento degli abusi. In alcuni casi le storie erano a conoscenza della gerarchia che copriva i responsabili, in altri i religiosi coinvolti venivano trasferiti, a volte anche all’estero, per sottrarli alla possibile azione della giustizia. . E ci sono alcune delle figure di maggior spicco della Chiesa spagnola degli ultimi decenni, compresi gli ex arcivescovi di Madrid e Barcellona.

