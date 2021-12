Pnrr, clamorosa nota nel documento Mit: "Ci vergogniamo di questo decreto"

Clamorosa nota sul documento Pnrr del Mit

"Visto che nessuno dei ministri si è vergognato a firmare una simile legge, noi ci vergogniamo di pubblicare l’Allegato e ci limitiamo a pubblicare il testo coordinato (già più che sufficiente a provocare ulcere gastriche nei lettori)". Recita così una clamorosa nota aggiunta in carattere di colore rosso, in un estratto della Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021 relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Si tratta di una critica, al momento anonima, ma che risulta pubblicata nel sito del Ministero dei Trasporti, come riportano Open e Libero Quotidiano.

Il giallo dell'autore e del caricamento

"Viste le date, è possibile che sia stato modificato successivamente?" Si chidere Open. "Una stranezza c’è, ed è quella relativa a un documento di luglio 2021 caricato nella cartella dei files del ministero del mese di ottobre 2021: nell’url leggiamo la data «2021-10". E dunque che cosa può significare? "Che quel documento potrebbe essere stato creato e modificato lo stesso giorno dalla stessa persona – o almeno dallo stesso ufficio – dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato" spiega Open. Il file risulta tra l'altro modificabile da chiunque. "L’autore andrebbe cercato all’interno degli uffici dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Resta da capire come mai sia stato caricato nel sito del MIT nel mese di ottobre", si conclude.