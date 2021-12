Sparito per 44 anni, l'incredibile storia di Vincenzo. Dato per morto e rinato

Sparito per 44 anni, per l'anagrafe era morto. Ma invece è vivo

Da La Spezia arriva una storia da film. Un uomo dato per morto e scomparso da 44 anni è stato ritrovato ed è come se fosse rinato, visto che all'anagrafe c'era un certificato di morte a suo nome. Strana la vita, per anni Vincenzo è vissuto in strada, chiedendo l’elemosina in giro per l’Italia, da Nord a Sud. Un clochard senza nome, - si legge sul Corriere della Sera - addirittura dichiarato morto, nel 2010, dopo la sentenza ufficiale di un tribunale. Poi in qualche modo «è tornato a nascere», per usare le parole di chi lo ha aiutato, dopo che, all’ospedale di Levanto, qualcuno gli ha fatto una domanda semplicissima: "Ma tu come ti chiami?». «Sono Vincenzo e il mio cognome è B., sono nato a Marsala l’11 marzo 1960..." ha sillabato il senzatetto.

Ma presso le banche dati degli uffici giudiziari - prosegue il Corriere - con quelle generalità risultava un uomo che il tribunale di Trento, con una sentenza, aveva dichiarato morto. Era stato un fratello, residente nel Friuli, a sollecitare il provvedimento asserendo di non avere più notizie di lui dal 1977. "È una persona semplice, vive di poco" sorrideva ieri sera l’infermiera che gli ha portato una minestrina. Era commossa: "Lui ci dice sempre che noi siamo la sua famiglia e che da qui non se ne vuole andare. La prima cosa da fare è restituirgli una carta d’identità: gli servirà per altri aiuti, un sostegno". Poi potrà ufficialmente iniziare la seconda vita di Vincenzo.

