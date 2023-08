Sposa risponde "no" per scherzo: annullato il matrimonio

La sposa scherza e risponde "no" durante le nozze: matrimonio annullato

Una sposa, Miriam, nel giorno del matrimonio per scherzare e probabilmente allentare la tensione alla domanda dell'officiante "E' tua libera e spontanea volontà prendere come tuo sposo Danilo?” ha risposto "No" tra le risate degli invitati.

Immediatamente dopo è tornata seria e ha pronunciato il fatidico"Sì".

Troppo tardi. L'ufficiale civile non l'ha presa bene e ha annullato il matrimonio, tra lo sconcerto generale, rimandandolo ad un altro giorno: "Viene fatta quella domanda perché purtroppo, a volte, le persone coinvolte nei matrimoni sono costrette a dire 'sì' senza il loro consenso. Ecco perché non sono ammessi scherzi di nessuno tipo".

E ancora: “No, non si può scherzare, non ci sono scuse. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data”.

La vicenda si è svolta a Caracas, in Venezuela. Il video, pubblicato su TikTok da Abogadoar, è diventato subito virale.

