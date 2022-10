Storace operato di tumore al rene, Salvini in visita. "Ha una grande umanità"

Francesco Storace è stato operato di tumore. Matteo Salvini è andato in ospedale a trovarlo: "Puntare sulla prevenzione"

Matteo Salvini ha pubblicato, ieri 11 ottobre, uno scatto con tanto di didascalia dopo aver fatto visita presso il Policlinico Gemelli di Roma, all'amico ed ex governatore del Lazio Francesco Storace: "Oggi pomeriggio sono andato a trovare l'amico Francesco Storace al Policlinico Gemelli di Roma, un ospedale eccezionale, con medici, infermieri e personale di prim'ordine".

Francesco Storace è stato operato per un tumore al rene. L'intervento è perfettamente riuscito, tanto che l'ex ministro della Salute mercoledì sarà a casa in convalescenza.

Poche persone, come ammette anche Matteo Salvini, sapevano della situazione di Francesco Storace. L'operazione per l'asportazione del tumore al rene è stato effettuato dall'equipe del professor Bassi ed è andato "per fortuna bene", ha confermato il segretario federale della Lega.

Non solo, nel post Matteo Salvini ha voluto lanciare un messaggio a tutti i suoi seguaci. "Per migliaia di donne e uomini, per salvare migliaia di vite, la differenza la fa la prevenzione", le parole dell'ex vicepremier: "Puntare ogni carta sulla prevenzione, investirci tanto dal punto di vista economico, culturale e comunicativo, dovrà essere una priorità del prossimo ministro e del prossimo governo: anche il maledetto tumore può essere sconfitto”.“Una grande umanità”

Anche l'ex presidente del Lazio, Francesco Storace ha condiviso a sua volta il post del leghista, ringraziandolo con parole che testimoniano l'ottimo rapporto di amicizia: "Salvini ha davvero una grande umanità. Ti confermi persona di straordinaria umanità. La tua visita di oggi mi ha davvero colpito".