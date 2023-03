Strage migranti, le frasi choc del gip: "Viaggi esotici alla volta di Crotone"

Strage migranti, l'ordinanza del gip fa discutere. Scoppia la polemica

La strage di migranti a largo delle coste crotonesi non smette di far discutere, tra il dramma di chi ha perso la vita e il rimbalzo di responsabilità tra Guardia Costiera e Frontex e richiesta di dimissioni per le frasi choc del ministro degli Interni Piantedosi. A tutto questo adesso - si legge sul Corriere della Sera - si aggiunge un'ordinanza del gip irrituale che ha convalidato il fermo dei due presunti scafisti. La sorpresa arriva già a pagina due. «In attesa dell’atteso e osannato turismo croceristico, l’Italia per alcuni giorni scopre altri esotici viaggi alla volta di Crotone e dintorni». Michele Ciociola — così si chiama questo giudice delle indagini preliminari — dice che sì, i due indagati meritano di rimanere in carcere; perché rischiano di commettere di nuovo gli stessi reati per i quali sono stati fermati e poi perché, se liberi, ci sono buone probabilità che fuggano. Ma questo lo dice dopo, sul finale. All’inizio invece scrive un prologo che definire irrituale è un eufemismo.

Passaggi - prosegue il Corriere - tipo: "Immarcescibili e sempre più opulente organizzazioni criminali turche brindano all’ultima tragedia umanitaria (il disastroso terremoto che inghiottiva parte della Turchia e della già martoriata Siria) che regalerà ai loro traffici ulteriori miriadi di disperati. Nel frattempo — sconfina nell’aulico — ha trovato tragica epifania quanto già in tante occasioni sfiorato e preconizzato". Ma il giudice Ciociola va oltre anche valutando i gravi indizi di colpevolezza. Lì parla del suo «crinale esperienziale», grazie al quale, a proposito della nazionalità turca degli scafisti, ha notato che per «l’eco del conflitto ucraino» è «venuta meno la manovalanza russofona» e che «negli ultimi mesi gli aurighi dei natanti sono quasi esclusivamente di nazionalità turca». Poi conclude: "Non erano certo 4 amici al bar".