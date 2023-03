Strage migranti, preso il quarto scafista in Austria. Sua quella virata fatale

Strage migranti, la fuga del 28enne turco e l'arresto in Austria

La strage di migranti di Cutro continua a tenere banco. Mentre proseguono le ricerche in mare e il tragico bilancio delle vittime sale a 72 persone, emergono anche nuovi sviluppi sulle indagini. Nella tarda serata di ieri è stato identificato il presunto quarto scafista, era fuggito in Austria subito dopo il naufragio. È un cittadino turco di 28 anni. L'uomo è stato rintracciato grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone. La sua individuazione è stata possibile anche grazie alle testimonianze raccolte tra i superstiti della tragedia che lo hanno descritto come uno degli scafisti che si sarebbe preoccupato anche di gestire i problemi meccanici del peschereccio durante la traversata. Il ventottenne era riuscito a fare perdere le sue tracce subito dopo lo sbarco.

Si tratta di un ragazzo turco di 28 anni, Gun Ufuk, nei confronti del quale il Gip Michele Ciociola ha emesso ordinanza di custodia cautelare. Secondo le indicazioni di molti superstiti, Ufuk è l'uomo che conduceva il caicco. Potrebbe essere stato lui ad effettuare la brusca virata che ha portato il caicco ad urtare contro la secca di Cutro. In carcere a Crotone ci sono altri tre presunti scafisti che la prossima settimana saranno sottoposti a confronto con i superstiti durante l'incidente probatorio richiesto dalla Procura. intanto dalle testimonianze emerge una nuova ipotesi straziante, un uomo sarebbe stato legato al timone dagli scafisti. Non è ancora chiaro se per condurre la barca o se fosse proprio uno degli scafisti che sarebbe ricorso a questo stratagemma per depistare i passeggeri a bordo e gli inquirenti in caso di cattura.