Stresa: chi è Luigi Nerini, gestore dell'impianto della funivia sul Mottarone

"Il gestore della società Ferrovie del Mottarone, Gigi Nerini, è molto provato. Al momento non è chiaro quello che è successo. Al momento le cause non sono chiare sappiamo che si è rotto il cavo trainante, il resto sono solo ipotesi. I controlli sono stati fatti in questi anni, è una funivia vecchia ma 'aggiornatissima' nel senso che è stata sottoposta a ripetute verifiche".

Così ha dichiarato l'avvocato Pasquale Pantano che assiste Luigi Nerini, il quale nella serata di ieri 24 maggio ha rilasciato una nota: "La società 'Ferrovie del Mottarone' quale gestore dell'impianto funivia Stresa-Mottarone esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alle famiglie in questo momento di dolore".

Ma chi è Luigi Nerini, il gestore della Funivia coinvolta nell'incidente che ha provocato la morte di 14 persone tra Stresa e il Mottarone?

Luigi Nerini, detto Gigi, è un imprenditore di 56 anni proprietario al 100% di Ferrovie del Mottarone, la società che ha in gestione la funivia del Mottarone. I bilanci degli ultimi anni, riporta il Corriere, hanno segnato risultati molto soddisfacenti, con fatturati stabili intorno a 1,7-1,8 milioni (l’ultimo noto è quello del 2019) e utili in crescita da 200mila fino a 440mila euro. I debiti, 2,6 milioni, in linea con un’azienda che realizza un utile pari a oltre il 20% del fatturato.

Il comune di Stresa ha affidato la concessione della funivia alla società di Nerini fino al 2028, erogando un contributo annuo di circa 130mila euro, e incamerando dall'imprenditore due fideiussioni per poco più di 100mila euro. Il numero dei dipendenti varia in base al flusso turistico, dai 18 del periodo estivo agli 8 di novembre. 20 euro è il costo del biglietto di andata e ritorno per chi vuole usare la funivia, tranne i residenti di Stresa che hanno una tariffa agevolata.