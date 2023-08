Stupro Palermo, no mostri ma giovani normali: come Dr. Jekyll diventa Mr. Hyde

Stupro di Palermo, non mostri ma giovani normali. Ecco come Dr. Jekyll diventa Mr. Hyde

Uno dei sette ragazzi arrestato per lo stupro di Palermo, quello diventato maggiorenne pochi giorni dopo il fatto, ha confessato le sue responsabilità, inchiodato anche dai messaggi scambiati con gli altri. Il giudice, nonostante il riconoscimento della elevata pericolosità sociale, ne ha disposto la sua scarcerazione e il trasferimento in una comunità, vista la collaborazione fornita e la sua incensuratezza. La Procura ha annunciato che farà ricorso contro questa decisione chiedendo che il giovane torni in cella.