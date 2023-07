Suv si ribalta in Brianza, morto un 22enne. Sbuca l'ipotesi gara di velocità

Suv si ribalta e prende fuoco, alla guida un amico del ragazzo morto. Spunta l'ipotesi gara di velocità

Ennesima morte sulla strada, forse causata da una "gara di velocità". Nelle notte del 7 luglio un ragazzo di 22 anni, residente a Limbiate in provincia di Monza e Brianza, è morto dopo che il suv su cui viaggiava è finito fuori strada, ribaltandosi più volte e poi prendendo fuoco. A guidare non era però la vittima, Arnold Selishta, ma un'altra persona. Secondo quanto riporta Sky Tg 24 "l'ipotesi è che il suv stesse gareggiando con una Bmw m8 su cui erano a bordo alcuni amici della vittima: i loro cellulari verranno esaminati per accertare che il tutto non fosse organizzato anche per essere poi diffuso sulle piattaforme social".