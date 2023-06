Casal Palocco, vietare il noleggio dei bolidi ai giovanissimi: la proposta

"Ore 14", il direttore Perrino sulla tragedia di Casal Palocco: "Vietiamo il noleggio delle grosse auto ai giovanissimi"

La tragedia di Casal Palocco porta con sé ancora tante domande senza risposta. Domande che ruotano attorno alla dinamica dell’incidente tra il Suv Lamborghini guidata dagli youtuber “TheBorderline” e la Smart su cui viaggiava Manuel, il bimbo di cinque anni morto nell’impatto. Ma che riguardano anche il sistema che ha permesso a dei giovanissimi di entrare in possesso di un mezzo tanto potente quanto pericoloso.

Se l’associazione degli autonoleggiatori tuona che "la Lamborghini allo youtuber non si poteva dare", dall’altro lato l’Agenzia coinvolta si difende sostenendo la regolarità della procedura. Tirando in ballo il sistema di registrazione Ca.R.G.O.S), strutturato per ricevere da remoto i flussi informatici relativi ai contratti di noleggio a breve termine stipulati sul nostro territorio nazionale. Il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, ne ha parlato nella puntata odierna di "Ore 14", condotta da Milo Infante su Rai Due. “Probabilmente il target di persone interessate a queste auto è lo stesso di quelle che vogliono ‘fare colpo’ sugli altri. Quello che tocca, nello stupore generale, è che la legge consenta di affittare questi bolidi a delle persone giovani, troppo giovani. Cosa può fare un giovane di 20 anni con un bolide di questo tipo, se non una bravata che può diventare pericolosa? Cosa c’è da aspettarsi?”