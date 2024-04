Suviana, "sono stati uccisi". Il 73enne pensionato con partita Iva in cantiere

Strage Suviana, non un semplice incidente. Il sistema degli appalti e i subappalti e gli allarmi caduti nel vuoto

Continua a tenere banco la strage di Suviana, i soccorsi sono molto complicati e il tragico bilancio resta di 3 morti e 4 dispersi, oltre a 5 feriti. L'ipotesi più accreditata al momento è "che sia scoppiato un alternatore". Ma su quell'impianto idrico spuntano anche i diversi allarmi inascoltati in termini di sicurezza. Oltre alle contestazioni sulle procedure, incertezza sui compiti affidati alle tante ditte che, tra appalti e subappalti, gestivano manutenzione e sicurezza. Per la Uil la tragedia di Suviana non arriva del tutto inaspettata: "Già nel 2022, tra luglio e settembre, la nostra organizzazione - spiega il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri a Repubblica - aveva segnalato attraverso i propri rappresentanti alcune problematiche relative alla sicurezza per quell’impianto".

"Purtroppo - prosegue Bombardieri - non ci sono state risposte. La Uil ha il compito di tutelare i propri delegati, i propri rappresentanti per la sicurezza e i propri iscritti e, se fosse necessario, si attiverà per fornire alla magistratura tutte le informazioni e la documentazione del caso". "Dopo una giornata dall’incidente, in un cantiere Enel, ancora non sappiamo di che azienda sono i dipendenti, i morti, i dispersi e i feriti, è di una gravità senza precedenti — attacca il segretario della Camera del lavoro bolognese, Michele Bulgarelli — È lo specchio del mondo del lavoro, cosa ci faceva un pensionato di 73 anni con partita Iva in cantiere? In una logica nella quale gli appalti al massimo ribasso e i subappalti a cascata tengono conto solo del profitto, dell’utile, e non rispettano la vita umana, poi abbiamo le tragedie. "In molti casi - conclude Bombardieri - non si tratta di incidenti, sono veri e propri omicidi. Perché quando per guadagnare un’ora, o mille euro, o un appalto, non si interviene sulla sicurezza e si perde una vita umana, non sono incidenti".