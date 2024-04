Suviana, i pompieri: "Catastrofe di fuoco e acqua. Delle scene impressionanti"

Suviana, i test di pompaggio prima del collaudo ufficiale. Poi l'inferno di fuoco

Non è ancora chiaro cosa abbia portato alla strage in fondo al lago a Suviana nel Bolognese, dove a causa di uno scoppio o un'esplosione di una turbina della centrale idroelettrica è scoppiato l'inferno. Il bilancio parziale è di tre morti, cinque feriti e quattro dispersi. Si tratta dei 12 operai che stavano in quel momento lavorando nei pressi dell'impianto. Il luogo dell’esplosione, probabilmente avvenuta tra il piano -8 e il -9, è tuttora inaccessibile. Secondo le prime ricostruzioni, le turbine di questa centrale idroelettrica, che produce l’energia spostando l’acqua tra un lago a monte e uno a valle, erano state da poco sostituite. L’installazione - riporta La Stampa - era completa e da alcuni giorni si stavano eseguendo dei test di pompaggio, prima di metterle effettivamente all’opera. Durante una di queste prove, un generatore di corrente è esploso. La girante (una specie di grossa elica) e l’albero dell’apparecchio hanno sfondato una parete di cemento, facendo entrare l’acqua dal bacino. In senso opposto, il combustibile innescato dallo scoppio, ha scatenato le fiamme verso l’alto.

"Continue esplosioni, mi tremano le gambe. Un disastro, è un disastro impressionante, impressionante, impressionante". Sono queste le prime parole del comandante dei vigili del fuoco di Bologna, Calogero Turturici, che da ieri è sul posto per cercare di intervenire. "C’era parecchio fumo per accedere ai locali, - spiega Turturici a La Stampa - per questo la priorità è stata cercare di smaltirlo anche per riuscire ad abbassare le temperature: due condizioni fondamentali per riuscire a prestare soccorso. Fin quanto non si arriva al luogo dell’esplosione è difficile riuscire a stabilire le cause. Inoltre, bisogna anche verificare la dinamica con il responsabile Enel dell’impianto. C’è chi parla di uno scoppio, chi di un’esplosione. La cosa certa è che a quel piano c’erano i trasformatori. È probabile - conclude il comandante dei vigili - che ci sia stato un incidente a bordo di questi strumenti, però è ancora troppo presto per capire a cosa è dovuto se non si riesce a risalire a qualche testimonianza diretta o fino a quando non riusciremo a far riemergere dall’acqua i trasformatori".

Ieri - riporta il Quotidiano Nazionale - in visita alla centrale c’erano una sessantina di studenti delle scuole medie Muratori di Vignola. Un cattivo odore che si era sparso in zona ha fatto spostare l’intero gruppo che è partito con mezz’ora di anticipo verso Rocchetta Mattei, seconda tappa della gita. Proprio da lì studenti e professori hanno sentito l’esplosione. Tutti gli studenti che erano in gita stanno bene.