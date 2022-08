Taormina, boom di malori tra i turisti per un guasto alla fogna

Guasto alla fogna, tanti turisti intossicati a Taormina

Il weekend di Ferragosto poteva cominciare decisamente meglio per i tantissimi turisti arrivati a Taormina, in Sicilia. "Un guasto alla condotta fognaria dell'impianto consortile ha provocato lo sversamento di acque nere nel torrente Mazzeo che, di fatto, confluisce nelle acque di Letojanni e Mazzeo, le due località sulle quali affaccia una delle perle del sud Italia", racconta infatti il Messaggero. "Per questo motivo è scattato il divieto di balneazione temporaneo per le specchio di mare fino a 250 metri dalla foce del torrente. In spiaggia sventola bandiera rossa e molti stabilimenti hanno chiuso lasciando a bocca asciutta tutti coloro che hanno invaso il litorale", prosegue il Messaggero.

Come riporta il quotidiano romano, nei due paesi coinvolti sono stati segnalati numerosi casi di intossicazioni e malesseri. "A conferma di come il fenomeno sia diffuso è la situazione delle farmacie, a corto di farmaci antispasmici", scrive il Messaggero, che riporta alcune delle voci dal luogo: "Diversi bambini sarebbero ricoverati nell'ospedale più vicino". E ancora: «Pensavamo fosse stato causato dall'anguria ed invece no, ora abbiamo capito perché ci siamo ammalati".