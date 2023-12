Taralli, allergeni non dichiarati. Ritirati numerosi lotti, ecco quali

Taralli, allergeni non dichiarati in etichetta. Ritirati numerosi lotti della Lidl, ecco quali

Sul sito del Ministero della Salute è apparsa una nuova allerta alimentare. Riguarda numerosi lotti di taralli multipack Certossa gusto classico, anche in formato XXL, venduti dalla Lidl. La catena di discount, che aveva già comunicato il richiamo un paio di settimane fa, rende noto che le analisi effettuate in autocontrollo hanno riscontrato la presenza degli allergeni soia e senape, non dichiarati in etichetta.

taralli ritirati della Lidl

Le confezioni interessate sono da 8×50 g (400 g) e quelle in formato XXL da 10×50 g (500 g). Il richiamo riguarda tutti i lotti e i termini minimi di conservazione (Tmc) fino al lotto 23312 con Tmc 08/11/2024 (formato classico) e tutti i lotti e i Tmc fino al lotto 23317 con Tmc 13/11/2024 (formato XXL).

I taralli richiamati sono stati prodotti per Lidl Italia dall’azienda Naturpuglia Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Aristofane s.n., ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani.