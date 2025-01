Prende il taxi senza conducente ma l'auto gira in tondo senza fermarsi: il fallimento dell’innovazione a ogni costo. Video

Il taxi autonomo che gira in tondo: il fallimento dell’innovazione a ogni costo. Video

C’è chi perde l’aereo per il traffico, chi per colpa del check-in in ritardo, e poi c’è il poveretto di Los Angeles che è rimasto intrappolato in un taxi con pilota automatico, condannato a girare in tondo nel parcheggio dell’aeroporto. L’epilogo? L’aereo è decollato senza di lui, e il futuro della mobilità si è schiantato contro un muro di imbarazzo tecnologico.

Se questa è l’innovazione, possiamo stare tranquilli: il pilota automatico non ruberà il lavoro a nessuno. Ma il problema non è solo tecnico, è culturale. Siamo diventati schiavi dell’innovazione a ogni costo, pronti a tollerare fallimenti che in altri ambiti non accetteremmo mai. Pensiamo se un aereo funzionasse come una Tesla confusa o un telefono che si pianta ogni due per tre.

Vogliamo davvero affidare la nostra vita a tecnologie che non riescono a uscire da un parcheggio? Per ora Musk & co. Possono dormire sereni: il futuro è ancora molto, molto umano. E noi, per fortuna, ancora padroni del volante.

