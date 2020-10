Terni, le regala l'eroina per il suo 18esimo compleanno. Lei muore di overdose

Finisce in tragedia un compleanno a Terni. Una ragazza di appena 18 anni muore per overdose. Il regalo per lei era una dose di eroina, probabilmente tagliata male. A "confezionare il pacchetto" sarebbe stato il suo fidanzato: "La droga era il suo regalo di compleanno. Per lei era la prima volta", ha detto di fronte agli investigatori. La ragazza è stata trovata senza vita sabato mattina a casa del fidanzato, anche lui del posto, il giorno dopo avere compiuto la maggiore età.

A raccontarlo - si legge sul Messaggero - è stato lui stesso, ora indagato per omissione di soccorso perché secondo i carabinieri che stanno conducendo le indagini e il pm Camilla Coraggio è passato troppo tempo tra la scoperta della morte della ragazza e l'allarme al 118. Il giovane, 21 anni, ha ricostruito nei minimi dettagli la giornata passata con la fidanzata. Secondo la ricostruzione del Messaggero, i due avrebbero preso un treno per la capitale dalla stazione di Attigliano venerdì mattina e raggiunto uno dei luoghi dello spaccio. All’ora di pranzo si sarebbero iniettati eroina. La mattina seguente, il sabato, Francesco si è svegliato e si sarebbe accorto che la sua ragazza, che era sul letto al suo fianco, era morta.