Cronache

Lunedì, 12 ottobre 2020 - 11:54:00 Terni, padre coltivava marijuana per il figlio:"Così non va dagli spacciatori" "Mio figlio è un grande consumatore di marijuana. La coltivo per lui per evitare che la compri da persone poco raccomandabili". Denunciato un 66enne

Terni, padre coltivava marijuana per il figlio: "Così non va dagli spacciatori" Da Terni arriva una storia incredibile, ma che fa riflettere. Un padre 66 enne è stato denunciato, coltivava la marijuana per il figlio. Quello che colpisce è la motivazione: "Coltivo la marijuana per mio figlio, che ne è un grande consumatore. Così evito che la compri da persone poco raccomandabili". Questo ha dichiarato l'uomo agli agenti di polizia che erano sulle sue tracce. L'uomo era stato individuato dai militari della stazione di Terni a conclusione di un'attività di indagine volta a verificare la presenza di coltivazioni di marijuana nelle campagne nei dintorni del capoluogo. I carabinieri hanno proceduto poi alla perquisizione dell'abitazione, dove oltre alle piante sono stati trovati 1,2 chili di droga, già pronta. L'uomo, incensurato, è padre di un 28enne, già segnalato alla prefettura come assuntore. Il 66enne è agli arresti domiciliari, mentre il figlio è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.