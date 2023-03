Terremoto, forte scossa in Umbria: magnitudo fra 4.3 e 4.8

Forte scossa di terremoto in Umbria

Una forte scossa di terremoto in Umbria e' stata distintamente avvertita nella provincia di Perugia. L'epicentro e' stato localizzato a Umbertide, in provincia di Perugia. Una prima stima dell'Ingv indica magnitido fra 4.3 e 4.8.

Le verifiche della Protezione civile

"A seguito dell'evento sismico registrato questo pomeriggio alle ore 16.05 in provincia di Perugia dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con magnitudo 4.4, sono in corso le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile". A renderlo noito e' lo stesso Dipartimento.

Persone in strada a Perugia

In seguito alla forte scossa di Terremoto avvertita in tutta la provincia di Perugia, molte persone sono uscite in strada. Tanto nella zona di Umbertide, dove e' stato individuato l'epicentro, come a Umbertide, Pierantonio, e a Perugia.