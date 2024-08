Terremoto in Calabria, violenta scossa di magnitudo 5: avvertita fino in Puglia

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 5 in provincia di Cosenza. La vibrazione del terreno è stata sentita anche in Puglia

Non è la prima volta che in questa settimana la terra trema in Calabria. Nella serata di ieri, giovedì 1 agosto, però, lo ha fatto violentemente. Verso le 21:43 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato una scossa di magnitudo 5 in provincia di Cosenza. In particolare, l'epicentro del terremoto è stato localizzato a 3 chilometri dal comune di Pietrapaolo e a 21 chilometri di profondità. Fortunatamente, non sembra ci siano stati danni a persone e cose. La scossa è stata percepita dalla popolazione che si è riversata in strada. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia.

A confermare l'assenza di danni a persone e cose sono la protezione civile e i vigili del fuoco con due post sui relativi profili X. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, ha raccontato: "Io mi trovato per strada. A Cosenza la scossa si è sentita in modo meno forte rispetto che in altre parti del territorio. Nella nostra città non ci sono situazioni allarmanti", anche se, "so che intorno a Cosenza si sono registrate delle situazioni di maggiore panico, ma al momento situazioni allarmanti non se ne registrano".