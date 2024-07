Lamezia Terme, terremoto di magnitudo 3,3: seconda scossa in due giorni in Calabria

Lamezia Terme, terremoto di intensità 3,3 situato a una profondità di 14 chilometri. Ieri c'è stata un'altra scossa di 3,5 nella zona di Vibo Valentia

Verso le 9:45 della mattina di oggi, mercoledì 31 luglio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato una scossa di magnitudo di 3,3 nella zona di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Il terremoto, percepito distintamente dalla popolazione, è scaturito a una profondità di 14 chilometri. Non sembra ci siano danni a persone o cose. I comuni di Lamezia Terme, Platania, Gizzeria, Feroleto Antico, Pianopoli sono quelli più vicini all'epicentro del terremoto, dato che si trovano nel raggio di 10 chilometri dal punto segnalato sempre da Ingv. A percepire la scossa, invece, sono stati i comuni di Marcellinara (Catanzaro), Lamezia Terme, San Lucido, Amantea, Colosimi, Feroleto Antico, Taverna e Girifalco. Non è la prima volta che la terra trema in Calabria: ieri, martedì 30 luglio, c'è stata una scossa di magnitudo 3,5 tra i comuni di Dasà e Acquaro, nella zona di Vibo Valentia.