Campi Flegrei, la terra torna a tremare: scossa di magnitudo 4 avvertita da Pozzuoli a Napoli

Terremoto di magnitudo 4 al largo di Pozzuoli nel primo pomeriggio: si è trattato di un evento bradisismico

Poco prima delle ore 14 del primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio, l'ennesima scossa di terremoto ha fatto tremare la città di Napoli. Di magnitudo 4, la scossa si è verificata al largo del golfo di Pozzuoli (a una profondità di circa 4 chilometri dalla superficie), ma è stata sentita in diversi quartieri del centro storico di Napoli e nella zona dei Campi Flegrei. È stato un evento di tipo bradisismico secondo i dati dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, ovvero una deformazione del suolo nella quale si alternano fasi di lento abbassamento a rapide fasi di sollevamento. Sono queste a provocare i terremoti. La scossa di oggi sembra essere stata violenta e lunga.

I Vigili del fuoco e le varie polizie delle città interessate, ovvero Pozzuoli, Bacoli (la più vicina all'epicentro) e Napoli, stanno monitorando l'accaduto. Al momento, non sembrano esserci vittime o feriti. Non ci sono nemmeno segnalazioni di danni a edifici o cose. La scossa è stata sentita da molte persone e in diverse città, fino a Santa Lucia e sul Lungomare Caracciolo, ma anche sulle isole di Procida e Ischia. Il comune di Pozzuoli ha pubblicato una nota sull'accaduto: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 13.44, ora locale, è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 4.0 ± 0.3". Di seguito, l'elenco dei numeri di protezione civile e polizia municipale da chiamare in caso di danni o disagi. Infine, sempre dal Comune arriva la comunicazione della sospensione della circolazione ferroviaria sulle linee di Cumana e Circumflegrea.