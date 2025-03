Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Avvertita anche a Napoli

Terremoto: nuova scossa 3.9 nei Campi Flegrei

Nuova scossa di terremoto nel Napoletano alle 13:33, avvertita come breve ma intensa nei Campi Flegrei e in diverse località limitrofe, tra cui Quarto, Qualiano, Villaricca, Melito, Varcaturo e la zona ospedaliera di Napoli. L’INGV stima una magnitudo di 3.9.

A Napoli, 40 famiglie sono state sgomberate da un palazzo nel quartiere di Bagnoli, in piena area dei Campi Flegrei. L’evacuazione è scattata alle 4 del mattino, dopo una verifica dei Vigili del Fuoco effettuata a mezzanotte. L’edificio, situato in via Bagnoli 480, si affaccia su una delle arterie principali del quartiere, di fronte all’ex stabilimento Italsider. Costruito alla fine degli anni '60, dall'esterno non mostra segni evidenti di cedimento, ma le verifiche interne hanno reso necessario lo sgombero.