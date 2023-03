Terremoto, nuove forti scosse in tutta Italia. Ecco quali sono le zone colpite

Terremoto, nuove scosse in tutta Italia. Ecco dove

Il 2023 sembra essere l’anno dei terremoti. Non si arrestano, infatti, i movimenti tellurici in diverse zone del mondo, ma anche in Italia. Nella giornata del 4 febbraio diverse sono state le scosse che hanno spaventato la popolazione, che si è addirittura riversata in strada per la paura di quanto avvertito.

Uno sciame sismico è stata avvertito alle 14 circa nella zona dei Campi Flegrei; la scossa registrata è stata pari a una magnitudo di 2,6 ed è stata avvertita in tutto il territorio limitrofo. Successivamente, è stata registrata un’altra scossa più lieve. Di altrettanta forza un’altra scossa, che ha interessato la zona della Costa Siciliana nord orientale (Messina) attorno alle 17.