Terzo valico a Genova, gare truccate. 30 a processo, anche Pietro Salini

Per presunte gare truccate per il Terzo Valico ferroviario il gup di Genova ha rinviato a giudizio oltre 30 persone, tra cui Pietro Salini, ad di WeBuild, Giandomenico Monorchio, imprenditore, ed Ettore Incalza. Lo riportano diversi quotidiani. A Salini in particolare viene contestata una telefonata con l'ex presidente Cociv Michele Longo, anch'egli rinviato a giudizio.

I legali di Salini rimarcano che la conversazione "e' avvenuta dopo l'aggiudicazione delle gare: l'iter amministrativo era gia' concluso e non era piu' suscettibile di modifiche". Per questo, sottolineano, "saremo in condizioni di dimostrare la buona fede dell'ad e di tutta l'azienda".