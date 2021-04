Tesla senza conducente si schianta in curva e va a fuoco. Nessun sopravvissuto

Tesla, vettura "senza conducente" si schianta e va a fuoco. Morte tutte le persone a bordo.

Due persone sono morte in Texas a bordo di una Tesla. Stando alle ricostruzioni la vettura non aveva nessuno alla guida, era stata inserita la modalità "senza consucente". L'auto era del 2019, modello S, e i due uomini, rispettivamente di 69 e 59 anni, l'avevano presa per un test drive. Come riporta il Wall Street Journal il veicolo stava viaggiando ad alta velocità a nord di Houston quando si è schiantato contro un albero e ha preso fuoco. Tesla non è nuova a questo tipo di incidenti. Ad aprile 2019 risale uno schianto contro un camion dei vigili del fuoco fermo a un semaforo lungo una strada dello Utah, e al marzo precedente un incidente mortale in California, in cui fu coinvolta una Model X con pilota semi-automatico. La società di Elon Musk raccomandava già allora a chi guida attivando questa modalità di non distrarre lo sguardo dalla strada.

La polizia giunta sul posto dell'incidente ha trovato una delle vittime seduta nel lato del passeggero, e l'altra dietro. Gli investigatori non hanno ancora accertato se la modalità di guida senza conducente fosse in funzione al momento dell'urto. Tesla, sul suo canale, avvisa che il sistema non rende le auto pienamente autonome e che rimane necessaria la supervisione del conducente.