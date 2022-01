Theranos, Elizabeth Holmes condannata per frode, rischia 20 anni di carcere

Theranos, Elizabeth Holmes giudicata colpevole. Aveva promesso di rivoluzionare i test del sangue con la sua start up

Elizabeth Holmes, ex star della Silicon Valley che aveva promesso di rivoluzionare i test del sangue con Theranos, la sua start up, ora rischia fino a 20 anni dietro le sbarre. Un tribunale della California, infatti, l'ha condannata per frode. Dopo piu' di tre mesi di processo e 50 ore di deliberazione, la giuria del tribunale di San Jose l'ha ritenuta colpevole di aver ingannato gli investitori.

La giuria ha trovato l'accordo di colpevolezza su 4 capi d'accusa, l'ha assolta per altri 4 e non ha raggiunto un verdetto unanime su altri 3. La donna, 37enne, aveva fondato Theranos nel 2003, all'eta' di 19 anni, promettendo strumenti diagnostici piu' veloci ed economici dei laboratori tradizionali.

Con l'aiuto di una storia ben costruita, era riuscita in pochi anni a conquistare la fiducia di personalita' di spicco e a raccogliere fondi da investitori prestigiosi, attratti dal profilo di questa giovane donna, una rarita' nel mondo maschile degli ingegneri californiani.

