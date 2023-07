Thomas Bricca, "ucciso per uno scambio di persona": arrestati padre e figlio

Svolta nell'omicidio di Thomas Bricca, morto per una fatalità. I nuovi dettagli

Ucciso per una scambio di persona e sarebbero stati sparati almeno due colpi. Lo dice il procuratore capo di Frosinone, Antonio Guerriero, in una conferenza stampa in Procura dopo l'arresto di due indagati, padre e figlio, Roberto Toson di 47 anni e Mattia di 22 ritenuti, per l'omicidio di Thomas Bricca ucciso ad Alatri ilo scorso 30 gennaio. "E' stato ucciso nel corso di un contrasto tra due bande per uno scambio di persona. Indossava un giubbino bianco come il reale obiettivo dell'agguato. E sono stati sparati almeno due colpi di pistola", ha aggiunto Guerriero.

"Qui per testimoniare l'impegno dei magistrati e dei carabinieri che hanno svolto ogni possibile accertamento per individuare i responsabili dell'omicidio di Thomas Bricca. Abbiamo ritenuto che la Procura di Frosinone è una comunità di magistrati permeata di contenuti etici che ha una responsabilità di dare conto del proprio operato verso la collettività", ha dichiarato Antonio Rosario Luigi Guerriero, a capo della Procura di Frosinone, durante la conferenza stampa per illustrare l'arresto di padre e figlio.