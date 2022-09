TikToker viene cacciata dal bagno delle donne:"Mi hanno scambiata per un uomo"

La giovane TikToker Sharon Malatesta è stata cacciata dal bagno delle donne. Lei in un video: "Mihanno scambiata per un uomo"

Sharon Malatesta alias @tsk.sha è una giovane Tiktoker che vanta oltre 800mila follower e attraverso un video diventando virale non solo sul social cinese, ha raccontato di essere stata cacciata dal bagno delle donne di un supermercato perché scambiata per un uomo.

"La maleducazione è solo il minimo. Capisco che a primo impatto sembro un maschio, ma magari stavo male o chissà cosa. Avessi sofferto di disforia avrei subito un attacco di panico incredibile", ha scritto @tsk.sha su TikTok.



Il racconto di Sharon Malatesta @tsk.sha

"Vado al bagno dell'Esselunga e sento che la guardia urla. Mentre ero dentro, chiede a un'altra guardia: 'Ma cosa starà facendo?'. Io mi accuccio e la guardia dice: 'Sta caca**o'. Quando esco la trovo che mi aspetta, indica e mi fa vedere il bagno: 'Hai visto in che bagno stai andando?' e io: 'Sono nel mio bagno'. E lui: 'Ah, sei una donna?'. E se ne va via. Mi rincorre l'altra guardia che era con lui e mi dice: 'Mi scuso per il mio collega e mi scuso per la maleducazione'. Ma come ti permetti? Se fossi stato un ragazzo trans? Ma come ti permetti? Stare davanti a una porta, stare lì per vedere cosa che sto facendo, ma cosa pensi stia facendo? Nemmeno una scusa, anzi mi ha guardato in modo schifato", ha raccontato la giovane.



La Tiktoker è un punto di riferimento per molti follower su TikTok. Sulla sua bio scherza sul fatto che "SI SONO UNA FEMMINA". E tra i commenti c'è chi scherza con affetto: "Anche io avrei fatto molta fatica a riconoscerti". Resta però la maleducazione della guardia giurata e un fatto che certamente dimostra come siamo ancora distanti dal prendere coscienza e consapevolezza di certi temi e di certe esigenze.