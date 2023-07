Titan, l'ultima teoria del complotto: nave low cost per portarlo al Titanic

Sottomarino Titan, alcuni esperti ritengono che l'implosione sia dovuta alla modalità di trasporto verso il sito di affondamento del Titanic

Per scoprire le cause dell'affondamento del sommergibile Titan ci vorranno circa 18 mesi ma tra gli esperti è emersa una nuova teoria secondo cui la nave che lo ha trasportato verso il sito del Titanic sia stata fin troppo economica e avrebbe in qualche modo danneggiato il natante. La scelta di OceanGate sarebbe stata dettata dal tagliare il più possibile i costi e rendere l'espolarazione più redditizia.

Alcuni ingegneri hanno spiegato al New York Times che uno dei motivi per il Titan potrebbe essere imploso sarebbe nel modo in cui è stato trasportato nella zona del relitto del Titanic dalla "nave madre". Confrontando il sommergibile di OceanGate con Alvin, il sottomarino di ricerca del governo USA che ha completato in sicurezza più di 4.500 immersioni in acque profonde dal 1973, ci sarebbero delle importanti modifiche al design e al protocollo che hanno reso il Titan meno sicuro.