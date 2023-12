Tivoli, incendio in ospedale: 4 morti. Evacuati oltre 200 pazienti

Gravissimo incendio in un ospedale di Tivoli, almeno 4 morti tra i pazienti

È di quattro morti il bilancio di un drammatico incendio divampato nella serata dell'Immacolata in un ospedale di Tivoli, alle porte di Roma. Le fiamme sarebbero partite alle 22,30 dai piani sotterranei del San Giovanni Evangelista. Le vittime sono due uomini di 76 e 86 anni e due donne di 84 e 86 anni, tutti pazienti della struttura. Non è chiaro se una di loro fosse deceduta poco prima del rogo o invece abbia perso la vita per conseguenza dell'incendio.

#Tivoli #Roma, intervento #vigilidelfuoco dalle 23 di ieri per un incendio nell’ospedale San Giovanni Evangelista. Evacuata la struttura, anche con l’ausilio delle autoscale. Sono 4 le vittime accertate. Fiamme spente, operazioni in corso [#9dicembre 5:25] pic.twitter.com/ryxVfcYQ8e — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 9, 2023

In poco tempo le fiamme hanno raggiunto il pronto soccorso e la terapia intensiva e un denso fumo si è propagato fino ai piani superiori. I Vigili del fuoco hanno evacuato l'ospedale portando via oltre 200 pazienti tra cui sette bambini e diversi neonati, anche con l'ausilio di autoscale, e nella notte hanno domato il rogo e condotto le operazioni di messa in sicurezza. Nella vicina palestra comunale Maramotti la Protezione civile comunale ha allestito 150 posti letto con brandine e coperte per accogliere temporaneamente i pazienti in condizioni meno gravi, in attesa che vengano redistribuiti tra gli ospedali della Capitale.

L'ala più danneggiata dell'ospedale è quella che si affaccia su Via Roma, strada che è stata chiusa al traffico per permettere il transito dei mezzi pesanti. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri. Da una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere divampato al piano meno tre, dove si trova la zona dei rifiuti speciali, o dal meno due dove si trovano diversi ambulatori.