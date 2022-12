Tommaso Cerno e Stefano Balloch si sono sposati

Tommaso Cerno e Stefano Balloch sposi: l'unione civile a Cividale, in festa

Tommaso Cerno, ex senatore del Partito Democratico, in precedenza direttore de L’Espresso e attualmente alla direzione del quotidiano L’Identità, e Stefano Balloch, ex sindaco (Forza Italia) di Cividale del Friuli, si sono uniti civilmente nella giornata di oggi, 28 Dicembre, dopo otto anni di amore. È stato Franco Grillini, padre nobile del movimento LGBTQIA+ italiano, a lungo parlamentare e da sempre figura di riferimento per la comunità, a suggellare l’unione civile nel monastero sconsacrato di Santa Maria in Valle alla presenza dei familiari e degli amici degli sposi.

I due sposi si conoscono da trent’anni, ma soltanto dieci anni fa si sono ritrovati, dopo che Stefano ha avuto una compagna per molto tempo; a raccontarlo è stato lo stesso Cerno a Novella 2000: “Stefano ha avuto una relazione con una donna, con cui ha avuto una figlia, Giada, che ora ha 18 anni“. I due avrebbero atteso proprio il raggiungimento della maggiore età da parte della ragazza, prima di convolare all’unione. “Avevamo già deciso 4 anni fa di unirci, ma Giada era in piena adolescenza e poteva essere per lei problematico“. Ma – a quanto racconta Cerno a Novella – sarebbe stata proprio Giada a confessare a suo padre e al suo compagno il proprio desiderio di vederli più uniti.