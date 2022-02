Tony Fuochi, morto per Covid il doppiatore di Super Mario e Phoenix

Covid, morto il doppiatore Tony Fuochi

Tony Fuochi, il noto doppiatore di Super Mario e di Phoenix dei Cavalieri dello Zodiaco, è morto ieri sera a 67 anni nella terapia intensiva dell’ospedale di via Giustiniani a Padova, dove si trovava dal 12 gennaio. La sua voce ha segnato anche Radio Padova, nelle notti degli anni Ottanta.

Una voce indimenticabile per gli amanti di manga e videogiochi: sono moltissimi i personaggi del mondo dell’animazione cha ha interpretato. Non solo i Cavalieri dello Zodiaco, ma anche Dragonball, Scuola di Polizia, Pokemon, Bersek, One Piece e molti altri. Anche il mondo dei videogiochi ha incontrato la voce di Tony Fuochi, in produzioni celebri come God of War, League of Legend, Call of Duty: questi rappresentano solo una piccola parte dei personaggi interpretati dal doppiatore.

LEGGI ANCHE

Ragazza violentata a Ravenna, "avevo i pantaloni abbassati. Mi sentivo morta"

Cosa resterà delle mascherine dopo la fine dell'obbligo di indossarle

Berlusconi, la Dia: "Graviano disse in carcere che gli chiese le stragi"