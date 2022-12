Toronto, ancora paura baby gang: 8 ragazzini uccidono un 59enne

Si danno appuntamento sui social e uccidono un uomo: arrestate otto ragazzine

Choc nel centro di Toronto: otto ragazze, tutte di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono state arrestate in Canada con l'accusa di aver ucciso un uomo di 59 anni nel centro città. Il gruppo di giovani avrebbe accoltellato a morte l'uomo al culmine di una lite. A descrivere i dettagli di questa scabrosa vicenda in una conferenza stampa è stato il capo della polizia regionale di York Jim MacSween. Il gruppo di minorenni è accusato di omicidio di secondo grado e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato con un appuntamento preso sui social, che prevedeva un incontro in un luogo non molto distante da dove si è consumato il delitto.