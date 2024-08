Torino, madre lascia sola la figlia in casa: arrestata per abbandono di minore

Torino, lascia la figlia sola in casa: in arresto una donna di 40 anni peruviana. È accusata di abbandono di minore per più di un'ora

Una donna di 40 anni ha lasciato la figlia di tre anni sola in casa per più di un'ora. Tornata nell'abitazione, situata nel quartiere torinese Barriera di Milano, la 40enne peruviana è stata arrestata per abbandono di minore da parte dei carabinieri chiamati dai vicini. Ad allarmarli sono state le urla disperate della bambina. La vicenda è avvenuta verso le 20 della sera di ieri, mercoledì 7 agosto. La donna è stata condotta in carcere.

La madre della piccola sembra fosse uscita per fare delle commissioni, lasciando la figlia senza nessuno che la controllasse. Dopo un po' di tempo, la bimba di 3 anni aveva iniziato a piangere e a chiamare la mamma che non tornava. I vicini, preoccupati, avevano chiamato i carabinieri del 112 che, una volta arrivati sul posto, avevano provato a entrare nell'appartamento senza successo. Stavano per chiedere l'intervento dei Vigili del fuoco perché sospettavano che la madre della bambina fosse stata colta da un malore e non riuscisse a riprendersi. Invece, poco dopo, la 40enne era tornata. Non si aspettava la scena che si è trovata di fronte e, soprattutto, non si aspettava di essere arrestata per abbandono di minore e di finire in carcere.

Il Corriere della Sera spiega come il caso sia arrivato alla sostituta procuratrice, Laura Longo, che ha chiesto al gip di convalidare l'arresto e di disporre una misura cautelare nei confronti della donna. Nella richiesta si leggono i termini "trascuratezza" e "pericolo potenziale" di reiterazione del reato. La 40enne, inoltre, è seguita da tempo dai servizi sociali. Nei prossimi giorni, si presenterà di fronte al giudice per spiegare la vicenda. Nel frattempo, la bambina è stata affidata alle cure della zia materna.