Toscana, l'ex governatore Rossi indagato per falso verso il rinvio a giudizio

Falso contributi elettorali Toscana: verso il processo l'ex governatore della Regione Enrico Rossi.

L'ex governatore della Toscana, Enrico Rossi, è imputato per falso a Firenze. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Rossi e il suo mandatario elettorale Luciano Bachi. L'accusa è di aver falsamente dichiarato contributi elettorali, relativi alla campagna elettorale del 2015, per 70 mila euro quando, secondo le accuse del procuratore aggiunto Luca Turco, ne avrebbe ricevuti circa 600 mila, aggirando le norme su cui vigila il collegio regionale di garanzia elettorale.

La falsa attestazione avrebbe indotto in errore il Collegio di Garanzia elettorale. Rossi e Bachi compariranno davanti al gup dell'udienza preliminare, Gianluca Mancuso, il 20 maggio prossimo.