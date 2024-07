Toti, Procura favorevole ai domiciliari: la decisione ora è in mano al gip

Caso Toti, dopo le dimissioni potrebbe arrivare la libertà: la Procura sembra favorevole alla revoca degli arresti domiciliari. È tutto in mano alla gip

Giovanni Toti potrebbe essere libero. La Procura di Genova ha trasmetto alla gip Paola Faggioni i pareri sulle richieste di revoca dei domiciliari presentate dal legale dell'ex presidente della Regione Liguria (dimessosi con una lettera il 26 luglio scorso) e da quelli dell'imprenditore portuale Aldo Spinelli. Il parere nei confronti della richiesta per Toti, secondo quanto trapela, è favorevole alla liberazione. Se la gip Faggione dovesse accogliere la richiesta della Procura, quindi, Toti sarebbe definitivamente libero. Per il secondo, invece, dovrebbe essere confermato il no. Questo perché, per lui è presente il pericolo di reiterazione del reato. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il Tribunale dei riesame avrebbe detto che che essendo Spinelli proprietario di una larga maggioranza delle azioni della Spininvest, il suo gruppo di logistica, avrebbe ancora forti interessi economici che lo potrebbero spingere a commettere irregolarità. Dai pm, al momento, vige il massimo riserbo. Non si esclude un pronunciamento del gip già nella giornata di domani o di venerdì 2 agosto.