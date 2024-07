Liguria, Toti verso le dimissioni: salta la parola “presidente” dalla lista

Liguria, Toti verso le dimissioni

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, è pronto a dimettersi. L’inchiesta per corruzione che lo vede coinvolto, infatti, non gli consente di operare a mani libere.

Il legale di Toti: "Per l'ipotesi di dimissioni i prossimi giorni cruciali"

"Stiamo facendo una riflessione anche su come gestire l'ipotesi di dimissioni, da questo punto di vista la settimana prossima sarà probabilmente abbastanza cruciale". Lo afferma a La Presse Stefano Savi, legale del governatore ligure Giovanni Toti, sospeso e agli arresti domiciliari dallo scorso 7 di maggio nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria.È nell'aria e potrebbe arrivare già nei prossimi giorni la richiesta della procura di giudizio immediato che, per legge, deve avvenire a misura cautelare in atto.Da quanto emerge una volta sciolto il nodo dimissioni - che farebbero venire meno uno degli impianti su cui si basano le misure cautelari, quello del ruolo amministrativo pubblico - potrebbero arrivare dalla difesa nuove istanze di revoca su entrambe le ordinanze del Gip. Da quanto emerge se ci saranno dimissioni saranno prima di eventuali nuove richieste.

Lista civica Toti toglie parola "presidente"

La lista civica del presidente della Regione Liguria sospeso Giovanni Toti ha cambiato nome durante il Consiglio regionale della Liguria passando da 'Cambiamo con Toti presidente' a 'Lista Toti Liguria' senza più la parola 'presidente'. Lo comunica il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei alla ripresa dei lavori della seduta sull'assestamento di bilancio. La 'Lista Toti Liguria' con otto componenti è il più grande gruppo del Consiglio regionale della Liguria.

Tajani: "Dimissioni? Scelta di Toti"

"La penso come Nordio sugli arresti domiciliari a Toti. L'ipotesi di dimissioni? E' una sua scelta". Lo afferma a 'Zona bianca' il segretario di FI, Antonio Tajani. "Se in Liguria si andra' ad elezioni, correremo per vincere".

Sul caso Toti Tajani aggiunge: "Sono garantista" e "vedo anomalie" come il ministro Nordio. "Non ho visto cose straordinarie nelle accuse, mi sembra piu' un messaggio o ti dimetti o non ti tolgo domiciliari".