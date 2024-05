Liguria, soldi del partito transitati sul conto personale di Toti

Liguria, l'Iban che rischia di incastrare Toti: il giro tra tre conti correnti dei soldi "sporchi"

Giovanni Toti dovrà fornire molte spiegazioni ai pm della Procura di Genova che hanno disposto il suo arresto con l'accusa di corruzione. Il governatore della Liguria, attraverso il suo legale si dice pronto a rispondere ad ogni contestazione: "Ho tracciato tutte le spese, ciò che è entrato è stato speso per iniziative politiche, in tasca non mi sono messo nulla". Sarà ascoltato domani. Ma per la Procura di Genova - e lo riporta Repubblica - i movimenti contabili, hanno contorni opachi e sui quali sono in corso verifiche: 55 mila euro transitano dal conto Intesa della Lista Giovanni Toti a quello Bper, ex Carige, personale di Giovanni Toti. Sono gli stessi finanzieri a evidenziare che si tratta di un iban “abitualmente utilizzato come conto politico”, però, essendo sostanzialmente il governatore “l’uomo partito”, nascono degli interrogativi sull’utilizzo di quei fondi provenienti in parte da Spinelli.

E i dubbi - prosegue Repubblica - non sono certo diradati dalla causale di versamento, l’assai generica: "Contributo per attività politica". Per due ragioni. La prima è che senza fatture e ricevute che forniscano dettagli, è difficile distinguere il perimetro dell’uso politico da quello personale. Il secondo motivo è contenuto nell’ordinanza della gip Paola Faggioni in cui si legge che il conto serviva a "sostenere spese correlate all’attività politica posta in essere da Giovanni Toti e dal proprio entourage". Il 3 maggio 2022, un mese prima delle comunali, in una telefonata a Toti scio’ Aldo dice: "Ma vediamoci un po'! Poi, adesso, va beh, pensate alle elezioni, voi, io pen...". In questo contesto la Finanza colloca, a maggio e settembre, due versamenti da 15 mila euro ciascuno al Comitato Toti. Dal conto ne saranno aggiunti altri 25mila con destinazione il deposito personale del presidente.