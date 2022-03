Tragedia a Favignana, bimbo di 2 anni muore investito dal nonno

Tragedia a Favignana, morto un bimbo di due anni investito dal nonno mentre faceva retromarcia

Tragedia a Favignana. Un uomo di 75 anni ha investito con la propria auto il nipotino di due anni, deceduto poco dopo. Il nonno della piccola vittima stava effettuando manovra in retromarcia, nel cortile dell'abitazione del figlio, quando ha travolto involontariamente il bimbo trasferito d'urgenza nel presidio ospedaliero dell'isola dove è morto poco dopo.

Cordoglio è stato espresso dall'amministrazione comunale di Favignana per il grave evento accaduto ieri sera: "L'Amministrazione comunale e l'intera cittadinanza egadina stringono in un abbraccio i genitori Filippo e Viviana e tutti i loro cari per la tragedia che li ha colpiti. Non dimentichiamo l'allegria, la gioia e i riccioli biondi del piccolo Libero".

Leggi anche: