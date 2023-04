Tragedia a Monza, bimbo di 11 anni muore: travolto da un'auto in corsa

Monza, bimbo di 11 anni investito mentre attraversava: nulla da fare

Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Buonarroti alla periferia di Monza. È successo intorno alle 16.30. Il piccolo di origini cinesi, C.W.T, trasportato in condizioni disperate con l’eliambulanza, è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Gerardo di Monza. A colpirlo una Mini Countryman guidata da una donna di 50 anni, M.M.M. residente a Brugherio. I rilievi per ricostruire la dinamica sono condotti dalla Polizia locale di Monza, coordinati dal pm di turno Emma Gambardella.

Secondo alcune testimonianze, il bambino sarebbe sbucato dalla zona dove sorgono i capannoni in cui alcune famiglie di origine asiatica hanno aperto le loro attività e i loro magazzini di Cinamercato all’ingrosso, a poche decine di metri dal confine con Brugherio. L’investimento è avvenuto all’altezza del numero civico 189, dove si trova un’ex azienda in una casa di corte trasformata in parte in unità abitative. Non è escluso che il bambino stesse attraversando la strada tra i veicoli incolonnati.