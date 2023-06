Tragedia sul lavoro, morti padre e figlio. Sono caduti in una cisterna di vino

Gioia del Colle, la caduta nella cisterna di vino fatale per padre e figlio

Padre e figlio di 81 e 47 anni sono morti cadendo in una cisterna di vino, fatali le esalazioni. Il doppio incidente mortale è avvenuto in provincia di Bari, a Gioia del Colle. Secondo le prime ricostruzioni - riporta la Gazzetta del Mezzogiorno - il figlio 47enne stava pulendo la cisterna contenente vino, e sarebbe caduto all’interno di essa. Il padre 81enne, nel tentativo di salvarlo, sarebbe poi caduto a sua volta dentro la cisterna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Vani i soccorsi, i corpi senza vita delle due vittime sono stati recuperati dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti sull’accaduto.

Giovanni e Filippo Colapinto - prosegue La Gazzetta del Mezzogiorno - appartenevano a una delle famiglie più note della cittadina pugliese. Proprietaria, tra l’altro, della villa Colapinto che si trova lungo la circonvallazione, immersa in un grande parco con all’interno un’antica chiesetta dedicata a Santa Sofia. È qui che si trova la "Cantina storica del Cardinale", dove si è consumata la tragedia. Filippo Colapinto, omonimo nonno del quarantasettenne, alternava l’attività di farmacista con quella di proprietario terriero, agricoltore e produttore di vini. Il pm potrebbe decidere di disporre l'autopsia sui corpi per accertare le cause della morte.